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Sivas'ta korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Sivas'ta korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Kazada 3 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

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