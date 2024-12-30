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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Sivas'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,41 kilometre olarak belirlendi.

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