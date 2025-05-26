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Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var!

Sivas’ın Zara ilçesinde bir kömür madeninde dinamit hazırlığı sırasında meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralandı.

Haber Merkezi
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Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var!
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İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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