Sivas'ta maden faciası: Ölü ve yaralılar var!
Sivas’ın Zara ilçesinde bir kömür madeninde dinamit hazırlığı sırasında meydana gelen patlamada, ilk bilgilere göre bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralandı.
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İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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