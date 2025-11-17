  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sivas'ta maden ocağında göçük: 66 yaşındaki müdür mahsur kaldı
Takip Et

Sivas'ta maden ocağında göçük: 66 yaşındaki müdür mahsur kaldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürü S.Y.’nin (66) altında kaldığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sivas'ta maden ocağında göçük: 66 yaşındaki müdür mahsur kaldı
Takip Et

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle