Sivas'ta maden ocağında göçük: 66 yaşındaki müdür mahsur kaldı
Sivas’ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürü S.Y.’nin (66) altında kaldığı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.
Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.
