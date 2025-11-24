Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye şefi 8 gündür aranıyor
Sivas’ın Divriği ilçesinde heyelanlı bölgede göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları, riskli zemine rağmen sekizinci günde de ekiplerin titiz takibiyle sürüyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sekizinci günde de devam ediyor.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan 66 yaşındaki şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.
Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken Kızılay ekipleri de alandaki personele lojistik destek sağlıyor.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.