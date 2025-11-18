  1. Ekonomim
Sivas'ın Divriği ilçesindeki maden göçüğünde kayıp şantiye müdürünü arama çalışmalarına, olumsuz koşullar nedeniyle geçici olarak ara verildi.

Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu meydana gelen göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle bir süre ara verildi.

Çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlatılması planlanıyor.

İlçeye bağlı Çaltı köyünde dün bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

