  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sivas'ta örtü yangını! Müdahale sürüyor
Takip Et

Sivas'ta örtü yangını! Müdahale sürüyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangını bazı ağaçlara sıçradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sivas'ta örtü yangını! Müdahale sürüyor
Takip Et

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangını bazı ağaçlara sıçradı. Ekipler yangının büyümemesi için çalışma başlattı.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Gökdere mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın bazı ağaçlara da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyadaki kız çocuğuna tehdit ve şantaj kurgu çıktıBakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyadaki kız çocuğuna tehdit ve şantaj kurgu çıktıGündem

 

Her bir detayı bulacak. Google Fotoğraflar’a yeni özellik! Yapay zeka destekli arama geldi!Her bir detayı bulacak. Google Fotoğraflar’a yeni özellik! Yapay zeka destekli arama geldi!Teknoloji

 

Gündem
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Saat verildi
Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti
Sanatçı Mazhar Alanson kızı Eda’ya veda etti! Ayakta durmakta zorluk çekti
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk vefat etti: Cenaze programı belli oldu
Araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk vefat etti: Cenaze programı belli oldu
Halkı yanıltıcı paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Halkı yanıltıcı paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyadaki kız çocuğuna tehdit ve şantaj kurgu çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyadaki kız çocuğuna tehdit ve şantaj kurgu çıktı