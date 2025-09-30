  1. Ekonomim
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre üçü ağır 18 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre üçü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi.

Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

