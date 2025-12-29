Sivas’ta TIR yangınına vatandaşlar karla müdahale etti (Video)

Sivas’ta TIR yangını korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlar alevleri karla bastırmaya çalıştı.

Sivas’ta TIR yangını korkuttu, müdahale karla yapıldı

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR'dan alevler yükselmeye başladı. TIR'ın yakıt deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. TIR'ı yol kenarına park ederek alevlere müdahale etmek isteyen şoföre, yoldan geçen vatandaşlar yardım etmek istedi. Alevlerin büyüyerek tırı kaplamasını engellemek isteyen vatandaşlar, elleriyle kar atarak söndürmeye çalıştı. Vatandaşların çabası, çevrede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı.