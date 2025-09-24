Sivas'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre araçta bulunan 4 kişinin de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.