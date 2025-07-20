Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı: Ölüler ve yaralılar var
Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi de yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.