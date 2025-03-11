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SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananların tam listesi

Sinema Yazarları Derneği'nin yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri'nde en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerinin sahibi Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" oldu.

Haber Merkezi
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SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananların tam listesi
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Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödüller kazanan Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi en iyi film, yönetmen ve senaryo ödülleriyle öne çıktı.

İstanbul Modern’de düzenlenen tören Cem Davran sunuculuğunda gerçekleşti. 

57. SİYAD Ödülleri sahipleri

En iyi film

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

En iyi yönetmen

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

En iyi senaryo

Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu performansı

Nur Sürer (Mukadderat)

En iyi erkek oyuncu performansı

Alp Öyken (Büyük Kuşatma)

Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu performansı

Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)

Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu performansı

Can Bartu Arslan (Yurt)

En iyi görüntü yönetmeni

Florent Herry (Yurt)

En iyi müzik

Ekin Fil (On Saniye)

En iyi kurgu

Ayris Alptekin (Yurt)

En iyi sanat yönetimi

Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

Dijital platformlarda gösterime giren en iyi yerli film

Faruk (Yönetmen: Aslı Özge)

En iyi belgesel

Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş)

En iyi kısa belgesel

Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)

En iyi kısa film

Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)

Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü

Cenaze (Yön: Orçun Behram)

Ahmet Uluçay Umut Ödülü

Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle)

Dijital platformlarda gösterilen en uluslararası iyi film

Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves)

Vizyona giren en iyi uluslararası film

İlgi Alanı (Zone of Interest)

Onur ödüllerİ

Şerif Gören

Hale Soygazi

Emek ödülleri

Nida Karabol

Muzaffer Hiçdurmaz

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