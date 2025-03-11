SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananların tam listesi
Sinema Yazarları Derneği'nin yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri'nde en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerinin sahibi Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" oldu.
Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu.
Törende geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödüller kazanan Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi en iyi film, yönetmen ve senaryo ödülleriyle öne çıktı.
İstanbul Modern’de düzenlenen tören Cem Davran sunuculuğunda gerçekleşti.
57. SİYAD Ödülleri sahipleri
En iyi film
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
En iyi yönetmen
Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
En iyi senaryo
Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)
Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu performansı
Nur Sürer (Mukadderat)
En iyi erkek oyuncu performansı
Alp Öyken (Büyük Kuşatma)
Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu performansı
Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)
Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu performansı
Can Bartu Arslan (Yurt)
En iyi görüntü yönetmeni
Florent Herry (Yurt)
En iyi müzik
Ekin Fil (On Saniye)
En iyi kurgu
Ayris Alptekin (Yurt)
En iyi sanat yönetimi
Natali Yeres (Büyük Kuşatma)
Dijital platformlarda gösterime giren en iyi yerli film
Faruk (Yönetmen: Aslı Özge)
En iyi belgesel
Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş)
En iyi kısa belgesel
Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)
En iyi kısa film
Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)
Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü
Cenaze (Yön: Orçun Behram)
Ahmet Uluçay Umut Ödülü
Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle)
Dijital platformlarda gösterilen en uluslararası iyi film
Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves)
Vizyona giren en iyi uluslararası film
İlgi Alanı (Zone of Interest)
Onur ödüllerİ
Şerif Gören
Hale Soygazi
Emek ödülleri
Nida Karabol
Muzaffer Hiçdurmaz