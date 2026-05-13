“Siyasal casusluk” davasında savcı sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun Siyasi Danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün yargılandığı 'Siyasal Casusluk' davasında 3. duruşma günü başladı.

Tutuklulukların devamı istendi

Duruşmada; Savcılık Makamı, dosya kapsamındaki tüm sanıkların tutukluluk durumlarının devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Sürece ilişkin yargılamanın devam ettiği öğrenildi. Tutuklanıp İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün 'Siyasal Casusluk' iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 3. gün başladı. Duruşma Savcısı; tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmesini talep etti.