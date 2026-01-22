Siyasetin gündemi bayrak indirme provokasyonu

CANAN SAKARYA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada DEM Parti Eş Başkanlarının birinci derecede sorumlu olduklarını belirtti.

Bahçeli, “Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçişe kapalı sınır kapısını zorlaya zorlaya açmaya ve buradan da geçmeye kalkışan bölücü örgüt yandaşlarının Türk bayrağına yönelik mütecaviz saldırısı bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı olarak karşımızdadır.

Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eş başkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır. Özellikle DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın, dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının, mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice artırdığı bir gerçektir. Gelişmeler milletimiz ve ülkemiz adına kaygı vericidir.

DEM Parti bir karar vermek durumundadır. PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır? Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir? Silah ve şiddetin yanında mı yer alacak, yoksa siyaset ve demokrasinin erdemine bağlı mı kalacaktır?“ değerlendirmesi yaptı.

”Bayrağın namus olduğunu unuttunuz mu? “

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM grup toplantısında, “Bugün o bayrağı indirenlerin kim olduğu bellidir. Ben, indirtenlere sesleniyorum, Bayrağın namus olduğunu mu unuttunuz? Ortadoğu’da inşaat ihalesi kovalamayı, büyük Türkiye hayalleri diye pazarlıyorsunuz. Kendinize gelin, inşaat şirketi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetiyorsunuz. Artık Türk milletinin, Türk vatanının Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğunu yüklenin. Devlet adamlığı zannettiğiniz kadar kolay iş değildir. Akıl isteri, bilgi ister, birikim ister, tecrübe ister, her şeyden önemlisi tarih şuuru ister. Sizde en eksik olanı da tarih şuurudur zaten” diye konuştu. Dervişoğlu, Suriye’deki gelişmeleri “SDG’nin dağılması, içindeki YPG unsurlarının süpürülmesi elbette gereklidir. Ama dikkatinizi çekerim, yine mutfakta biri var ve yine bize başka bir film izletiyorlar “şeklinde değerlendirdi.