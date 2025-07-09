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Siyasetin gündemi ‘Terörsüz Türkiye’ ve CHP’li belediyelere operasyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 askerin şehit olmasına ilişkin çok sayıda soru bulunduğunu ifade ederek, defin işlemleri tamamlandıktan sonra araştırma önergesi vererek konuyu Meclis’e getireceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Siyasetin gündemi ‘Terörsüz Türkiye’ ve CHP’li belediyelere operasyon
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CANAN SAKARYA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Meclis grup toplantısında “İddianamenin bir an önce yazılması ve İBB davasının televizyondan canlı yayınlanması’ konusundaki açıklamalarına yanıt veren Özel, “‘Üç T’ demiştim. Görülüyor ki o ‘Üç T’ye geliyoruz. Birincisi; terörsüz ve demokratik Türkiye. İkincisi; tutuksuz yargılanma. Üçüncüsü; TRT’den canlı yayın. Bugün geldiğimiz noktada, Sayın Bahçeli’nin bu yaptığı açıklamayı önemli bir adım olarak görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanımızın arkasındayız” 

Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanırken 12 askerin şehit olmasının bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendirdiğini belirterek, fitnebazların tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için adeta teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Bahçeli, ”Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımızın her daim yanında ve arkasında olacağız” dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı Heyeti’nin hafta başında Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde tarihi bir haftaya girildiğini belirtti. Hatimoğulları, “Tarihi günlerin şafağındayız. Hepimiz bunun farkındayız ve kendimize güveniyoruz. Barışa ve demokrasiye olan inancımızdan, birlikte ve ortak yaşamı inşa edebileceğimize duyduğumuz güvenden dolayı kararlıyız. Türkiye halklarının bu sürece desteği ve umudu her zamankinden büyüktür” dedi. Hatimoğulları, Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu’nun Meclis kapanmadan kurulması ve yaz boyunca çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirterek, Meclisin 86 milyona demokrasi ve barışı getirmek için mesai yapması gerektiğini ifade etti.

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