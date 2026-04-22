Siyasette gerilim yerine diyalog: Düzce’de örnek tablo oluşturdu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki tüm siyasi parti il başkanlarını bir araya getirerek, diyalog ve iş birliği çağrısı yaptı. Siyaset üstü toplantıda, şehir kimliğini güçlendirecek projelerin sürdüğünü kaydeden Başkan Özlü, içme suyu yatırımları, Millet Bahçesi 2, Anıt Eser Cedidiye Kent Meydanı ve Beltaş Sanayi Sitesi projeleri başta olmak üzere Düzce’nin geleceğine yön verecek projeleri anlattı. Devam eden ve planlanan projelerin uygulama alanları yerinde gösterdi.

Düzce’de siyasi parti il başkanları, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daveti ve ev sahipliğinde bir araya geldi. Diyalog ve iş birliğinin güçlenmesi adına düzenlenen siyaset üstü buluşmaya AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, İYİ Parti İl Başkanı Demet Boşver, Saadet Partisi Başkan Vekili Saffet Durmuş, BBP İl Başkanı Emre Erdem, DSP İl Başkanı Bekir Yıldız, DP İl Başkanı İsa Şeker, Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez, Anavatan Partisi İl Başkanı Naci Kaplan, Gelecek Partisi İl Başkanı Vildan Tokaliç, Anahtar Parti İl Başkan Vekili Cemal Emrah Özer, YRP İl Başkan Vekili Ümit Tekel ve DEVA Partisi İl Başkanı Tuğba Özcan katıldı.

İl Başkanlarına önce brifing verip ardından sahada yatırımları gezdiren Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’de güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Burası küçük bir şehir, diyalog halinde olalım. Fikirlerimize saygı gösterelim, ama daha iyisini ve güzelini yapmak için istişare edelim” diyerek, ortak akıl çağrısında bulundu. Özlü, toplantıda içme suyu yatırımlarından yeni arıtma tesisine, Millet Bahçesi-2’den Cedidiye Kent Meydanı’na, spor kampüsünden sanayi sitesi projesine dek yürütülen çalışmalar hakkında il başkanlarına bilgi verdi.

İçme suyu yatırımında gelecek 50 yılı düşünüyoruz

Düzce’nin hızla büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Özlü, özellikle içme suyu yatırımlarının hayati önem taşıdığını belirtti. Kente tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını yaptıklarını kaydeden Özlü, şöyle konuştu:

Planlamamız Uğur suyu başta olmak üzere Bıçkı ve Fındıklı Aksu derelerinden su almak. Bu üç kaynağın suyu da çok temiz. Hasanlar Barajı’ndan alacağımız suyun arıtma maliyeti, bu 3 kaynaktan alacağımız suyun arıtma maliyetinin neredeyse iki katı. Ayrıca deprem bölgesindeyiz. Olası bir afet durumunda bir kaynakta problem yaşanırsa diğer 2 kaynaktan şehre su veririz diye düşündük. O yüzden kaynakları çeşitlendirdik. Hem de daha temiz kaynaklardan su almayı benimsedik”

Düzce’nin arıtma tesisinin günlük 25 bin metreküp kapasitesi ile yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Özlü, bu nedenle 130 bin metreküp kapasiteli yeni tesisinin inşa edildiğini ifade etti. İçme suyu yatırımlarının önümüzdeki 50 yıl düşünülerek planlandığını belirten Özlü, şehir şebekesini yenileme çalışmalarının da başladığını ve Fındıklı Aksu Deresi üzerine bir baraj inşa edeceklerini anlattı.

Düzce’nin şehir kimliğini oluşturuyoruz

Siyasi partilerin il başkanlarına yaptığı sunumda eski stadyum alanında Millet Bahçesi 2 Projesine başladıklarını anlatan Başkan Özlü, burayı da 19 Mayıs’a kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Düzce’de şehir kimliğini oluşturmak amacıyla bir Anıt Eser inşasına başladıklarını ifade eden Özlü, 81 ilden getirilecek taşlarla inşa edilecek yapının güzel bir eser olacağını vurguladı.

Gıda Toptancıları Çarşısı ve TIR parkı yapılacak

Beltaş Sanayi Sitesi projesi hakkında da il başkanlarını bilgilendiren Başkan Özlü, “Birinci etabı bitti, esnaflar taşındı. Süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ yürütüyor. Beltaş Sanayi Sitesi 2. Ve 3. Etap bu sene bitecek. Satışlarımız devam ediyor” diye konuştu. Özlü ayrıca hal binasını da taşıyacaklarını, sanayi çarşısı girişinde ise altında bankalar, restoranlar olan bir iş merkezi ile 50 dönümlük bir alana TIR Parkı yapacaklarını söyledi. Başkan Özlü, yapımı tamamlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri’nin aynı zamanda fuar alanı olarak da kullanılacağını belirtti.

Cedidiye Meydan Projesinde kamu yararı var

Cami-meydan-çarşı konseptinde planlanan ve ikinci etabına başlanan Cedidiye Kent Meydanı Projesi ile Düzce’nin merkezinde güzel bir mekan oluşturacaklarını anlatan Başkan Özlü, “Bazı arkadaşlarımız burada kamu zararı var dediler. Burada kamu zararı değil kamu yararı var. Düzce merkezinde cami-meydan-çarşı konseptinde bir cazibe merkezi olacak ” dedi.

Başkan Özlü, siyasi parti il başkanlarına ayrıca 200 araçlık katlı otopark ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1000 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi projeleri hakkında da bilgilendirme yaptı. Konuralp’te 6 yıldır devam eden kazıların tamamlandığını ve çok sayıda eser bulunduğunu belirten Özlü, bölgeye modern bir müze kazandıracaklarını ayrıca bölgedeki yapıları korumak için restorasyon başlatacaklarını anlattı.