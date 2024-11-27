Siyasette kreş tartışması sürüyor: Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Siyasette kreş tartışması devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması için yazı gönderildiğini söyledi. Özel ve İmamoğlu'unun iddialarına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıt verdi.

Belediyelere giden yazının kreşlerle ilgili olmadığını, anaokullarını ve anasınıflarını kapsadığını belirten Bakan Tekin, Anayasa Mahkemesi'nin 2007'de aldığı kararı hatırlatarak, "Belediyeler anaokulu açamaz" dedi.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazı çok açık ve net. Biz belediye kanununda kreş açma hakları olduğunu ama anasınıfı anaokulu açma yetkileri olmadığını belirttik. Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin açtığı dava neticesinde alınan kararın bizim tarafımızdan uygulanmasıdır. Anaokulu ve anasınıfı MEB'in iznine bağlı olarak kullanılır. Bu okullarda ders verilecek kişiler MEB'in denetimine tabidir."