Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Demokratik Bölgeler Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi ile Hak ve Özgürlükler Partisinin 2020, Bağımsız Cumhuriyet Partisinin de 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemesi sonucu söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.