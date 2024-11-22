Siyasi yasak istenen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısında
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı. Kılıçdaroğlu'nu adliye girişinde büyük bir kalabalık karşıladı.
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başladı.
Adliye önünde kalabalık karşılama
Kılıçdaroğlu, saat 13.30 sularında Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir kalabalık karşıladı
Özel ve Yavaş da geldi
Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar da katıldı.