Siyasilerden Atatürk'ü anma mesajları...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının 86'ncı yılı nedeniyle yayımladığı yazılı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır. 'Bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini' herkese ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, kuvvetli öngörüsü gelmektedir. Atatürk, Türk milletinin varlığına kasteden her türlü açık veya kapalı zalim tertibe gecikmeksizin müdahale etmiş, müteakiben milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir" dedi.

"Her daim saygıyla anılacaktır"

Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliği, ömrü boyunca maruz kaldığı olaylar ve yaşanan zorlu dönemlerin her Türk vatandaşı tarafından çok iyi öğrenilmesi ve ibret alınması gerektiğini aktaran Bahçeli, "Çünkü Aziz Atatürk'ün de dediği gibi Türk milletinin; 'Şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle' her zaman karşılaşması mümkündür. Atatürk; bir yandan Türk milletinin kendine olan güveniyle var oluş kararlılığını güçlendirirken; diğer yandan da her türlü iç ve dış musibetle başa çıkacak dirayet ve direnci azami düzeyde göstermiştir. Bu nedenle; 'Türk milletinin gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin' yakın hedeflerinden birisi de Atatürk olmuştur. Selanik'teki pembe boyalı evin 2'nci katındaki ocaklı odada doğan, 57 yıllık hayata devasa bir tarihi sığdırıp İstanbul Dolmabahçe'de rahmeti rahmana kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk nesilleri her daim saygıyla hatırlayacaktır. 10 Kasım esasen bir matem günü değil, Aziz Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet'i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır. Bizatihi dile getirdiği şu sözleri paha biçilemez değerdedir; 'Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.' Türklüğün medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyetinin, bundan sonraki inkişafı ile istikbalin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacağından şüphe duymuyordu. Devamında aynen dediği şuydu; 'Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, dileğim şudur. Beni hatırlayınız.' Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle andığını kaydeden Bahçeli, "Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir. İnancım ve güvencem odur ki tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir. Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı'nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum" dedi.

"Atatürk'ün iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma bilincindeyiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur" ifadesini kullandı.

Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"57 yıllık yaşamına büyük zaferler, büyük devrimler, büyük atılımlar sığdırmış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türkiye için değil, mazlum milletler için emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuştur. 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak, Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen kurucumuz Atatürk'ün ilkelerini, devrimlerini, altı oku ve iki büyük eserini ebediyete kadar yaşatma ve Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Atatürk'ün, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığı Cumhuriyet'imizi, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyet'imizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz. Ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 86 yıl önce, Türk milletine büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet'i emanet ettiğini belirten Yavaş, "O, sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bir özgürlük kahramanıdır. Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbi, azim ve inançla yazılan zaferin adresidir. Kurtuluş Savaşı'nın her anında, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi burada yanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın bu toprakların ve Cumhuriyet'in ışığı olmaya devam edeceğini belirten Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü doğrultusunda modern, çağdaş ve güçlü bir başkent olarak yoluna devam edecektir. Bizler de bu mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin 101. yılını daha güçlü bir Türkiye ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır."