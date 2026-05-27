Siyasilerden Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı nedeniyle siyasi isimler art arda kutlama mesajları yayımladı. Açıklamalarda birlik, dayanışma ve toplumsal huzur mesajları öne çıktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye hedefi milli dayanışma azmi,hukukun üstünlüğü,siyaset kanallarının genişlemesi ve huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacak. Sivil,kapsayıcı,demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, bölgemize ve bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında, bayramların gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden can bulduğu müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Paylaşmanın bereketini, bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığımız bu mübarek Kurban Bayramı'nın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini dilerim. Bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin, bayramlaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gelenekte olduğu gibi bayram sevinci ve heyecanını dost, akraba ve büyüklerle yaşamak üzere memleketine geldiğini söyledi.

Bu vesileyle büyükleriyle bayramlaşacağını bildiren Tekin, "Bizim örfümüzde, geleneklerimizde kurban, Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız ve yardımlaşmamız için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu tür özel günleri de bu hasletlerin gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocuklarımıza örnek olacak şekilde davranmamız gerekir." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Kurban Bayramı’nı geçirmek üzere memleketi Konya’ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Kapu Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bakan Çiftçi, “Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Cenabıhakk’a sonsuz hamdüsenalar olsun. Cenabıhak bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice Kurban Bayramlarına, nice Ramazan Bayramlarına, mübarek gün ve gecelere kavuştursun diye niyazda bulunuyorum. Bizim inancımızda, kültürümüzde bayramlar, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Bu özel günlerde büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindiririz, fakir fukarayı gözetiriz. Yine geçmişlerimizi de unutmaz, kabir ziyaretleri, şehitlik ziyaretleri gerçekleştiririz.

Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cenabıhak hepsinin şehadetini kabul eylesin. Gazilerimizi de anıyoruz bu mübarek günlerde. Cenabıhak onlara da hayırlı uzun ömürler versin. Rahmeti Rahman'a kavuşanlara da rahmetiyle, merhametiyle, lütfuyla muamele eylesin diye dua ediyoruz. Şu anda sınırlarımızın içerisinde ve dışarısında operasyon icra eden güvenlik kuvvetlerimiz var. Cenabıhak onlara da yardım eylesin, ayaklarına taş değdirmesin diye niyazda bulunuyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini, milletçe kenetlenmemize vesile olmasını ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Adalet duygusunun merhametle yoğrulduğu, hakkaniyetin ve vicdanın rehber olduğu bir anlayışla, her bir vatandaşımızın huzuru, güveni ve adalete olan inancı için gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı Kılma' hedefi doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Abdulkerim Kuzu Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, “Her bayram namazı çıkışında bayram tadında bayramlar temennisinde bulunurdum milletimiz için. Ancak takdir edersiniz ki her bayram, bir önceki bayramı aratıyor. Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hâkim. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umut yeşertebilmesini mümkün kılacak güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Eskiden sofralarımıza bereket, hanelerimize mutluluk niyaz ederdik. Öyle bir noktaya geldik ki bugün artık hukuk, adalet ve demokrasi temenni ediyoruz. Bu da nereden nereye geldiğimizin açık bir göstergesidir" dedi.