Siyasilerden, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Bakan Gürlek: İçinde bulunduğu hukuki ve ahlaki çıkmazın derinliğini açıkça ortaya koymaktadır

Adalet Bakanı Gürlek, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu açıklamaların hukuki ve ahlaki açıdan içinde bulunulan çıkmazı açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi: İçine düştüğü çaresizliğin açık göstergesidir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Netanyahu’nun açıklamalarını eleştirerek, bu ifadelerin siyasi tükenmişliğin ve çaresizliğin bir göstergesi olduğunu belirtti. Açıklamada, uluslararası suçlamalarla anılan bir ismin bu tür söylemlerinin meşruiyet taşımadığı vurgulandı.

Bakan Göktaş: Tüm insanlığa hesap vereceği gün elbet gelecektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Netanyahu’nun açıklamalarına tepki göstererek, yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve sorumluların bir gün hesap vereceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan: Hakikatleri değiştirmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan açıklamaların gerçekleri değiştirmeyeceğini belirterek, Türkiye’nin barış için çalışmalarını sürdüreceğini ve yaşananların üzerinin örtülemeyeceğini dile getirdi.

Bakan Kurum: Tarih sizi soykırım suçlusu olarak yazacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Netanyahu’nun politikalarını eleştirerek, tarihin yaşananları kaydedeceğini ve bu sürecin sorumlularının soykırım suçlusu olarak anılacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı: Katlettiğiniz masumların çığlıkları elbet sonunuz olacaktır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamasında Netanyahu’nun söylemlerine tepki göstererek, yaşananların örtbas edilemeyeceğini ve masumların yaşadığı acıların sonuçlarının olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu: Adalet mutlaka yerini bulur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Netanyahu’nun açıklamalarını siyasi sıkışmışlıkla ilişkilendirerek, gerçeğin ortaya çıkacağını ve adaletin er ya da geç sağlanacağını ifade etti.