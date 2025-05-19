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"Sizlere sürprizimiz" diye anons edildi: Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı!

22 Nisan'da DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı.

Haber Merkezi
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"Sizlere sürprizimiz" diye anons edildi: Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı!
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İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için düzenlenen mitinge ev sahipliği yaptı.

Rozetini Özgür Özel taktı

Binlerce İzmirli alanı doldururken geçtiğimiz ay DEVA Partisi’nden istifa eden Seda Kaya Ösen'e CHP rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Seda Kaya Ösen İzmir Milletvekilleri ile birlikte sahneye çıkarak İzmirlileri selamladı.

Ösen sahneye çıkarken, “13. İzmir milletvekilimiz. Sizlere sürprizimiz. Sayın Seda Kaya Ösen’i davet ediyorum” şeklinde anons edildi.

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