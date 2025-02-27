Sobadan sızan gazdan zehirlenen üç kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen üç kardeş hayatını kaybetti.
AA
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Gaziantep Oğuzeli'de kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen üç kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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