Soğuk hava etkisini gösterdi: İstanbul'a yılın ilk kar yağışı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü’nde etkili olmaya başladı. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası ile İstanbul'da sıcaklık 12 derece birden düştü.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 12 derece birden düşmesiyle birlikte İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.
İstanbul'da kar yağışı
Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.
Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.
Başakşehir, İkitelli, Mahmutbey bölgelerinde akşam saatlerinde yağışın kara dönüşeceği belirtiliyor.
Hafta boyunca kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.