Soğuk hava etkisini gösterdi: İstanbul'a yılın ilk kar yağışı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 12 derece birden düşmesiyle birlikte İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

İstanbul'da kar yağışı

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Başakşehir, İkitelli, Mahmutbey bölgelerinde akşam saatlerinde yağışın kara dönüşeceği belirtiliyor.

Hafta boyunca kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.