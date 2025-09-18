Soğuk hava kısa sürecek, hafta sonunda hava ısınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Yağışların cumartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla devam edeceğini belirten Macit, sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

Macit, İzmir'de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.