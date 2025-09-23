Soğuk Savaş isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı

YouTube'da yayınlanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuğu Enes Akgündüz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında dün gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"'Soğuk Savaş' rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde 'İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

"Haklısınız, bunun için özür diliyorum"

Boğaç Soydemir hakkında soruşturma başlatılmadan önce video hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Arkadaşlar, Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

Arkadaşlar,



Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o… — educatedear (@educatedear) September 22, 2025

Tutuklama kararı

Savcılıkta ifade veren Soydemir ve Akgündüz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tutuklanmasına karar verdi.