  "Soğuk Savaş" isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün tutukluluğuna devam kararı verildi
"Soğuk Savaş" isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz’ün tutukluluğuna devam kararı verildi

“Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında söylediği sözlerden dolayı tutuklanan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 24 Ekim’e erteledi.

"Soğuk Savaş" isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz’ün tutukluluğuna devam kararı verildi
“Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında söylediği sözlerden dolayı tutuklanan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün iddianamesi hazırlandı ve ilk duruşma bir hafta sonra, 1 Ekim’de yapıldı. 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre dün ilk defa hakim karşısına çıkan Soydemir ile Akgündüz’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 24 Ekim’e erteledi.

Ne oldu?

22 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.
 
23 Eylül'de savcılıkta ifade veren Soydemir ve Akgündüz "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.
 
24 Eylül'de Soydemir ve Akgündüz hakkında dört buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydedildi.

İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği iddia edildi.
 
1 Ekim'de de Soydemir ve Akgündüz 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme iki isim için de tutukluluğun devamına karar verdi ve duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

