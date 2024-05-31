Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi isteniyor ama mama fiyatları artıyor: Fiyatlar neden artıyor?

Evde kedi-köpek gibi evcil hayvan beslemenin maliyeti gün geçtikçe artıyor. Veriler incelendiğinde yerli üretim yatay seyrederken, yerli mamanın ihracatındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Yani yerli mamadan iç pazara kalan kısım her yıl azalırken ithal ürünlere mecburiyet artıyor ve daha pahalı olan ithal mamaları satın almak durumunda kalınıyor. Peki mama fiyatları neden artıyor?

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin mama fiyatlarını, ihracat-ithalat verilerini baz alarak inceledi.

TÜİK verilerine göre; 2019'dan bu yana ithal edilen kedi/köpek maması her yıl artarken, ithalatta birim fiyattaki yükseliş ciddi boyutta. Ton başına ithalat fiyatı, 2019'dan itibaren yıllara göre; 1806, 1880, 1938, 1776, 2596 ve 2470 dolar olarak sıralandı. Yani dip fiyat 2022'de 1776 dolar olurken, 2023'te yüzde 46,2'lık yükselişle 2596 dolarla zirve görüldü. 2024'te de ton başına fiyat 2470 dolar civarında seyrediyor.

İthalat pahalı, ihracat ucuz

Türkiye, ihracatta ise fiyat yerinde sayıyor. 2019'da 1478 dolar olan ton başı fiyat, sonraki yıllarda 1293, 1371, 1437, 1490 dolar olarak şekillendi. 2024'ün ilk 4 ayında ise 1478 dolar civarında seyrediyor. Yani 2019'daki ton başına fiyata yeni ulaşıldı.

2020-2024 arasında Türkiye'deki kedi-köpek maması üretimi 220-240 bin ton arasında seyrediyor. İhracat ise her yıl artışta, yani üretimin ihracata giden payı giderek yükseliyor. 2020'de 46 bin ton olan ihracat sonraki yıllarda 58, 77 ve 88 bin tona ulaştı.

"Türkiye'nin arzı talebe yetişmiyor"

ABD merkezli Petfood Industry isimli internet sitesi bu yıl Türkiye'deki mama sektörüyle ilgili bir makale yayımladı. Yazıda Türkiye'deki arzın talebe yetişemediği ve ithalat yapıldığı belirtildi. Bu durumun ABD'li firmalar için bir fırsat olabileceği ifade edildi. Türkiye'deki mama sektörünün büyüklüğü 2022'de 127 milyon dolar olurken 2027'de bu rakamın 300 milyon doları bulabileceği kaydedildi.

Makaleye göre; tüketimin 3'te 2'si yerli mamalardan karşılanırken 3'te 1'i ithal mamalardan karşılanıyor. Türk firmaları, üretim için gereken hammaddelerinin yüzde 15'ini ithal ediyor. Türkiye'deki mama fiyatlarındaki artışın sebebi olarak enflasyon, hammadde bulmanın zorlaşması, yüksek girdi fiyatları, düzenlemeler ve vergiler olarak gösterildi.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre; 2021'de ithal mamalar yüzde 90, yerli mamalar ise yüzde 60 zamlandı. Türkiye'nin en çok mama ihraç ettiği ülkeler, Fransa, Macaristan ve Sırbistan olarak şekillendi. Fransa ve Sırbistan'dan gelen mamaların yüksek kalitede olduğu ve üst - orta gelir grubu tarafından alındığı, Macaristan'dan gelen mamaların ise orta gelir grubu ve barınaklar tarafından alındığı kaydedildi.

Türkiye'den en çok mama alan ülkeler ise Malezya, İsrail, Irak ve ABD olarak sıralandı.

Kedi sahipliği daha fazla

Öte yandan Türkiye'deki evcil hayvan sayısının 4,5 milyon köpek ve 1,5 milyon kedi olmak üzere 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Evcil Hayvan Yemi Endüstrisi Federasyonu'nun (FEDIAF) 2022 verilerine göre; evlerde 4 milyon 660 bin evcil kedi ve 1 milyon 386 bin evcil köpek bulunuyor. Köpek sahipliği yüzde 5 olurken, kedi sahipliği yüzde 15 olarak gösteriliyor.

Kedi sahipliğinde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan'ın ardından sondan ikinci sırada yer alıyor. Köpek bulunan hanelerin oranında ise açık ara sonuncuyuz. Türkiye'deki yüzde 5'lik orandan sonra en az köpek sahibi olan ev oranı yüzde 12 ile İsviçre.

Türkiye'de sofra atıklarıyla beslenen evcil hayvan sayısının ABD ve AB'ye göre daha yüksek olduğu belirtiliyor. Kedilerin yüzde 35'inin, köpeklerin ise yüzde 20'sinin hazır mamayla beslendiği ifade ediliyor.