Sokak köpekleri kararı turistleri rahatsız etti, boykot kampanyası başlattılar: Türkiye'ye gitmeyin

Sokak köpeklerinin uyutulmasının önünü açan ve AK Parti ile MHP oylarıyla Meclis'ten geçen tasarıya tepki gösteren turistler, sosyal medyada 'BoycottTurkey' etiketi ile hayvan katliamı yasasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar, Türkiye'ye planladıkları ziyaretleri iptal ettiklerini yazdı.

"Köpekleri görmeyi dört gözle bekliyordum"

X'te yaptığı paylaşımda, "Türkiye 2025'te ziyaret edilecekler listemdeydi" diyen bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir ülke ve kafelerde, dükkanlarda köpekleri görmeyi dört gözle bekliyordum... Köpekleri seven insanların kalpleri kırılmış olmalı."

Söz konusu tasarıyı 'utanç verici' olarak nitelen başka bir kullanıcı şöyle yazdı: "Sokak köpekleri ve kedileri katledilirken, kim Türkiye'yi ziyaret etmek ister, hatta oraya taşınmak ister ki?! Bu barbarlık medeni dünyayı dehşetle dolduruyor. Utanç verici."

"Son ziyareti olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyen Jim Levack adlı kullanıcının paylaşımı ise şöyle: "Bir düzineden fazla kez ziyaret etiğim harika ülkenizde (Kaş) geçirdiğim 10 günden sonra yeni döndüm. Ne yazık ki bu benim - ve sanıyorum ki diğer birçok İngilizin - köpeklere yönelik katliamınız devam ederken son ziyareti olacak."

"Yüzyıllardır barış içinde yaşayan köpekleri alıp öldürüyorlar" diye yazan başka bir kullanıcı ise, hayvanların öldürülmesini öngören yasaya karşı sahiplenme çağrısı yaptı.

Dominic Dyer adlı kullanıcı da, X'te yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: "Türkiye'de ölüm barınaklarında köpekler zehirleniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan onları 'devlet düşmanı' ilan ediyor Türkiye'nin modern tarihin en kötü katliamına şahit oluyoruz."

Bir kullanıcı ise şu ifadeleri kullandı: "Hangi sözde medeni, modern, 21. yüzyıl ulusu masum hayvanlara bu vahşi ölüm şeklinin uygulanmasına izin veriyor. 'Nefret' ve 'Türkiye' kelimelerini aynı cümlede kullanmamak çok zor."