Sokak köpeklerinin saldırdığı iş adamı ölümden döndü

Sanayici iş adamı Ercan Erdem, başıboş köpek saldırısı nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Başıboş köpeklere karşı mücadele verirken dengesini kaybeden Erdem, yere düşerek başından yarlandı ve bilincini kaybetti. Erdem, çevredeki vatandaşların yardımıyla parçalanmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bilincinin yerine gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, "Ben orada ölebilirdim.

Hiçbir vatandaşın bu şekilde ölüm ile burun buruna gelmesini istemiyorum" dedi. Çeşme’de başıboş köpek sorunun arttığını dile getiren Ercan Erdem, başta belediyeler olmak üzere yetkililerin gerekli önlemleri alması için çağrıda bulundu.

Parçalanmaktan vatandaşlar kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 12 Temmuz Cuma akşamı saat 19.30 sıralarında Yıldızburnu mevkine doğru yürüyüşe çıkan iş adamı Ercan Erdem, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başıboş köpeklere mukavemette bulunan Erdem, dengesini kaybederek yere düştü ve başını kaldırıma çarptı. Başından yaralanan iş adamı, çarpma sonucu bilincini kaybetti. Sesleri duyarak olay yerine intikal eden vatandaşlar, Erdem'i başıboş köpeklerin parçalamasından kurtararak özel araçlarıyla hastaneye kaldırdı. Hastanede 1 gün müşahede altında kalan Erdem'in taburcu edildikten sonra da evde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

"Orada ölebilirdim"

Yaşadığı korku dolu anları bilinci yerine geldiğinde anlatan Ercan Erdem, “Sağlığım için yürüyüşe çıkmıştım. Normal bir şekilde yürüyüşümü sürdürürken bir anda başıboş gezen bir sokak köpeği hırçın bir şekilde üzerime atıldı. Daha önce köpek de besleyen bir insan olduğum için bu konuda tecrübeliyim. Dolayısıyla kişisel olarak onu tahrik edecek bir davranıştan da kaçındım. Gayet sakin bir şekilde yürümemi sürdürmeye çalıştım. Kendimi korumaya çalışırken arka üstü kaldırıma düştüm ve başımı kaldırıma çarptım. O sırada bilincimi kaybederek olduğum yere yığılmışım. Eğer vatandaşlarımız ilgisiz olsaydı olacakları düşünmek bile istemiyorum. Ben orada ölebilirdim” dedi.

“Yetkililer gerekli adımları atmalı”

Vatandaşların ölüm ile burun buruna olduğunu belirten Erdem, yetkililere şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Ben sadece bir örneğim. Ben hiçbir vatandaşın bu şekilde ölüm ile burun buruna gelmesini istemiyorum. Dolayısıyla en kısa zamanda insanların kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamın oluşturulması lazım. Belediyelerin bu konuda mutlaka adım atması lazım. Görevlerini yapmaları lazım. Dolayısıyla başta yerel yönetimler yani belediyeler olmak üzere yetkililer bu sorunu görmezden gelmeyip vazifelerini yerine getirmeli ve başıboş sokak köpek sorunu ile ilgili gerekli adımları atmalıdır.”