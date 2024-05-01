Sokak köpeklerinin saldırdığı kadın öldü
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.
Adana'da Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Tarla sahibi durumu polise bildirdi, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, saat 06.00'da soğan tarlasına giden annesinin bir süre sonra köpeklerin saldırısına uğradığı haberini aldıklarını söyledi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenazenin mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.