Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy tahliye edildi

Arif Kocabıyık ve Hasan Köksoy, yaptıkları sokak röportajları sebebiyle tutuklanmıştı. 66 gün süren tutukluluk süresinin ardın çıkarıldıkları mahkemede Kocabıyık ve Köksoy hakkında tahliye kararı verildi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Röportajı veren Halil Kürklü ve Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.