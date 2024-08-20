Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı: Dilruba K. için kararı verildi

Instagram yasağını eleştirdiği için iki kez tutuklanan Dilruba K. hakkında, avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.

Ancak Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedildi.

Dilruba K.'nın tutukluluğu sürecek.