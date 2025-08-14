Sokak röportajında Atatürk’e, ‘Ermeni’ diyen kişiyi vatandaşlar dövdü (Video)

  1. Ekonomim
Sokak röportajında, Mustafa Kemal Atatürk'e “Ermeni” diyen şahıs, çevredeki kişiler tarafından darp edildi.

İLAVE TV'de yayınlanan sokak röportajında, Mustafa Kemal Atatürk'e “Ermeni” diyen şahıs, çevredeki kişiler tarafından darp edildi.

İki vatandaş arasındaki tartışma ortamı gerdi. Bir şahsın, "Anıtkabir de masraf. Adamın ölüsüne biz bilmem ne kadar masraf harcıyoruz" sözlerine muhabirden de vatandaştan da tepki yağdı.

Röportajın sunucusunun "Harcayacaksın tabi, bu ülkenin kurucusu" demesi üzerine şahsın, "Neyin kurucusu, ne yapmış? Atatürk'ün kendisi Ermeni" sözleri bardağı taşıran son damla oldu.

Kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşlar "Sen kime ermeni diyorsun, ermeni sensin" diyerek şahsa saldırdı.

