Sokak röportajının ardından tutuklanan Dilruba Y. için jet iddianame

Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba Y.'nin avukatı Hüseyin Yılmaz, "Kamu davası açıldı, duruşma günü 3 Eylül'e verildi" dedi.

Yıldız, müvekkilinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti.

Dün, Dilruba Y. ile cezaevinde görüşen avukatı Hüseyin Yıldız, müdafi olarak vekalet almasının ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, Dilruba Y.’nin üzerine atılı suçların tutukluluk gerektirmediğini belirterek “Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. Süreç şu anda bu aşamada ve itiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.