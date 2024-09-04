Sokak röportajları ve YouTube için yeni düzenleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz gün, sokak röportajları ve YouTube yayınlarıyla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı, bunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

RTÜK’ten edinilen bilgilere göre, İzinler ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, yeni düzenlemeyle ilgili çalışma yapıyor. Çalışmanın teknik boyutuyla ilgili süreç devam ederken, gerekli altyapı tamamlandı.

Görüşmeler başladı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; düzenlemeyle ilgili başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere BTK ve diğer ilgili kurumlarından da görüş alınacağı, aynı zamanda Youtube ile ilgili düzenleme konusunda da platformun yetkilileriyle görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Başkanlığın hazırladığı taslak çalışmanın, söz konusu kurum ve platformların yanı sıra dijital alanda etkili STK’larla da paylaşılacağı ifade edildi. Düzenlemenin bir yönetmelik olarak değil de Meclis çatısı altında hazırlanan bir yasa ile hüküm altına alınabileceği dile getirildi.

Son dönemde sokak röportajlarında toplumun genel ahlakına aykırı içeriklerle mücadele konusunda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

RTÜK kaynakları, bu durumun en başta bir millî güvenlik problemi olduğunun altını çizerek, yeni düzenlemeyle terörü öven; kadın, çocuk istismarını özendiren, gayri ahlaki toplumsal kültürel değerlere, inanç değerlerine saygısız hiçbir paylaşıma izin verilmeyeceğini söyledi.