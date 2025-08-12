Sokaklar boş kaldı: Şanlıurfa bugün 53 dereceyi gördü

Şanlıurfa'da termometreler 53 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi. Kent sakinleri havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

İzmir'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti.