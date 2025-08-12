  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sokaklar boş kaldı: Şanlıurfa bugün 53 dereceyi gördü
Takip Et

Sokaklar boş kaldı: Şanlıurfa bugün 53 dereceyi gördü

Şanlıurfa bugün 53 derece sıcaklık gördü. Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü kentte bazı vatandaşlar çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sokaklar boş kaldı: Şanlıurfa bugün 53 dereceyi gördü
Takip Et

Şanlıurfa'da termometreler 53 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.

Sokaklar boş kaldı: Şanlıurfa bugün 53 dereceyi gördü - Resim : 1

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi. Kent sakinleri havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

İzmir'den geldiğini söyleyen bir vatandaş, Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti. 

Ülke genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecekÜlke genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecekGündem
Gündem
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı: Tavuklarımla, arılarıma çok üzülüyorum
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile bir araya geldi
Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile bir araya geldi
Bakan Kurum’dan, Balıkesir ve Sındırgı belediyelerine çağrı: Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim
Bakan Kurum’dan, Balıkesir ve Sındırgı belediyelerine çağrı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirelim
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik "rüşvet" soruşturması: 1 şüpheli gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik "rüşvet" soruşturması: 1 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi ülkenin tamamını kuşatan bir kardeşlik çağrısı
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi ülkenin tamamını kuşatan bir kardeşlik çağrısı
CHP’den memur ve emekli teklifine tepki: İktidar şapkadan ‘kalıcı yoksulluk’ çıkardı
CHP’den memur ve emekli teklifine tepki: İktidar şapkadan ‘kalıcı yoksulluk’ çıkardı