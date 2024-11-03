Sokakta çalışan çocuk sayısı 50 bine yaklaştı!

Türkiye'de son yıllarda derinleşen ekonomik sorunlar, çocukların hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle Haziran 2024 itibarıyla 168.924 çocuğun öz ailesiyle birlikte bakımı mümkün olamazken, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve istismara maruz kalan çocukların sayısı da kaygı verici boyutlara ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Çocuklar Güvende” programı çerçevesinde tespit edilen sokakta çalışan çocuk sayısı 49.251’e yükseldi.

Tespit edilen çocuk sayısında ciddi oranda artış

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Haziran 2017’den itibaren Türkiye genelinde 362 mobil ekip oluşturdu. “Çocuklar Güvende” ekipleri, 12 Haziran 2017’de başladıkları saha çalışmaları boyunca sokakta çalıştırılan on binlerce çocuğu belirledi. 2017-2024 yılları arasında gerçekleştirilen taramalarla, sokakta çalıştırıldığı ve istismara maruz kalma riski taşıdığı tespit edilen çocukların sayısının ciddi şekilde artış gösterdiği kaydedildi.

Temel neden yoksulluk!

Türkiye’de çocukların sokakta çalıştırılmasının altında yatan temel nedenlerden biri olarak derin yoksulluk gösteriliyor. Yoksulluk, aileleri çocuklarını sokakta çalıştırmaya ya da dilendirmeye iten ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, çocukları eğitim, sağlık ve sosyal güvenceden mahrum bırakıyor ve onları istismara açık hale getiriyor.

Yüksek risk altında olan 760 çocuk kurum bakımına yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın saha çalışmaları sonucunda bin 521 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu ailelerin, çocuklarını sokağa çıkarmalarından dolayı hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, toplamda 8 bin 881 çocuk için eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri alarak çocukların gelecekteki risklerden korunmasına yönelik adımlar attı.

Sokakta çalıştırıldığı belirlenen 14 bin 236 çocuğun ailesi ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yönlendirildi. Bu ailelere maddi ve manevi destek sağlanarak çocukların sokaktan uzak tutulması hedeflendi. Ayrıca, yüksek risk altında olan 760 çocuk, öz ailelerinin yanından alınarak kurum bakımına yerleştirildi. Bu adım, çocukların fiziksel ve duygusal olarak daha güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak amacıyla atıldı.