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Sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ihtiyaçları karşılanacak! 81 il valiliğine genelge gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. Sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanacak.

Haber Merkezi
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Sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ihtiyaçları karşılanacak! 81 il valiliğine genelge gönderildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, evsiz vatandaşları tespit etmek için emniyet birimleriyle birlikte sahaya indi. 

81 il valiliğine genelge gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen genelgesi kapsamında vatandaşlara sıcak yuva sağlanıyor.

 Evsiz ve kimsesizler tespit edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 11 Kasım 2024'te gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti için çalışmalar yapılıyor.

 Ekipler sahaya indi

Bu kapsamda dün başlayan yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, Bakanlık ekipleri emniyet birimleriyle birlikte evsiz vatandaşları tespit etmek için gece boyunca görev yaptı. 

Ekipler tarafından tespit edilen kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon veya otellere yerleştirildi.

Barınmaları için sıcak yuva sağlanan kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikososyal destek hizmeti de sağlandı.

Pansiyon ve otel ücretlerini Bakanlık karşılıyor

Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda pansiyon ve otel ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Bakanlık, vatandaşların kış aylarında barınma sorunu yaşamaması için konaklama desteği sağlayacak. 

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