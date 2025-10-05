  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Söke açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Söke açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Aydın’ın Söke ilçesi açıklarında 4 Ekim saat 22:14’te 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söke açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD, depremin merkez üssü Söke’ye yaklaşık 24,9 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı., Ege kıyılarında hissedilen depremin derinliği ies  6,99 kilometre olarak ölçüldü.

Gündem
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de
Bakan Fidan: Aktivistler için İsrail ile MİT üzerinden temasa geçtik
Bakan Fidan: Aktivistler için İsrail ile MİT üzerinden temasa geçtik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
Ot biçerken uçurumdan düşen polis hayatını kaybetti
Ot biçerken uçurumdan düşen polis hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Tunç: Aktivistlerin fiziksel ve psikolojik durumları kontrol edilecek
Adalet Bakanı Tunç: Aktivistlerin fiziksel ve psikolojik durumları kontrol edilecek
LÖSEV, yaklaşık 100 bin gönüllüyle Anıtkabir'i ziyaret etti
LÖSEV, yaklaşık 100 bin gönüllüyle Anıtkabir'i ziyaret etti