Söke açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Aydın’ın Söke ilçesi açıklarında 4 Ekim saat 22:14’te 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD, depremin merkez üssü Söke’ye yaklaşık 24,9 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı., Ege kıyılarında hissedilen depremin derinliği ies 6,99 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [24.90 km] Söke (Aydın)
Tarih:2025-10-04
Saat:22:14:25 TSİ
Enlem:37.48444 N
Boylam:26.95333 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/t9CN5CN4ID@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi