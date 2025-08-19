  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Takip Et

Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın AK Parti’ye geçişi sonrasında; Söke'de siyasi dengeleri değiştiren gelişmeler yaşandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı
Takip Et

Söke siyaseti ve özellikle meclis grubu da bu değişiklikten nasibini aldı. CHP’den istifa eden Şakir Gülmez, Hilal Kabasakal, Necmettin Aka ve Muharrem Özcan, AK Parti’ye katılırken; Murat Günal ise MHP’ye kayıt oldu. CHP’den istifa eden Tuncay Bozdağ’ın yerine meclise giren Muharrem Özcan, mazbatasını aldıktan hemen sonra partisinden ayrılarak AK Parti’ye geçti.

Hayal Üzüm ‘CHP’ ile devam’ kararı aldı

Öte yandan kamuoyunda, CHP’li Meclis Üyesi Hayal Üzüm’ün de istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Hayal Üzüm, yaptığı açıklamada bu haberlere, "CHP Meclis Üyesi olarak yoluma devam ediyorum" dedi.

Söke Belediye Meclisi'nde CHP'den 5 kişi istifa etti: İki meclis üyesi AK Parti'ye katıldı - Resim : 1

Cumhur İttifakı’na katılan 5 meclis üyesi ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın da saf değiştirmesiyle gözler, Eylül ayında yapılacak ilk Belediye Meclisi toplantısına çevrildi. Söke Belediye Meclisi’nde 16 CHP’li Meclis Üyesi yoluna devam ederken; MHP (Cumhur İttifakı) meclis üyesi sayısı yeni katılımlarla 15’e yükseldi.

Meclis üyeliğinden istifa eden Av. Tuncay Bozdağ’ın yerine yeni bir ismin, Encümen Üyeliği’ne seçilmesi bekleniyor. Diğer taraftan parti değişiminin ardından, Nisan 2026’da görev süreleri dolacak olan ihtisas komisyonlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!Gündem
İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Uzmanlar yorumladı: Türkiye neden balistik füzelere yöneliyor?Uzmanlar yorumladı: Türkiye neden balistik füzelere yöneliyor?Savunma Sanayi
CHP Parti Programı Çalıştayı, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacakCHP Parti Programı Çalıştayı, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacakGündem

 

Gündem
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
‘Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz’den "AK Parti’ye geçiyor" iddialarına suç duyurusu
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Memurlar Hakem Heyeti’ne seslendi: Papua Yeni Gine Kinası’yla zam verin!
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu