Söke-Kuşadası karayolunda yol çöktü: Ulaşımda aksama yaşandı

Aydın’ın Söke ilçesi ile Kuşadası arasında ulaşımı sağlayan karayolunda, tarla kazısı sırasında yaşanan göçük nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Aydın’ın Söke-Kuşadası karayolunun Yaylaköy mevkiinde tarlada gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında yol çöktü. Yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı. Alınan bilgilere göre, Yaylaköy bölgesindeki tarlada yapılan kazı çalışması yolun çökmesine sebep oldu.

Trafik akışı, Davutlar istikametine yönlendiriliyor

Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.

