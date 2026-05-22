  Sol Parti ve EMEP'ten CHP'ye ziyaret
Sol Parti ve EMEP'ten CHP'ye ziyaret

Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca Demir, mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’e ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede dayanışma mesajları verildi.

Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca Demir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, kendisine destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan İşleyen ve Demir ile beraberindeki heyetlerle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

