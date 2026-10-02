Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı
Manisa Soma’da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada, aralarında İmbat Madencilik Genel Müdürü’nün de bulunduğu 9 şirket yetkilisi gözaltına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdi. Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.