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Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı

Manisa Soma’da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada, aralarında İmbat Madencilik Genel Müdürü’nün de bulunduğu 9 şirket yetkilisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüne ilişkin soruşturmada 9 gözaltı
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Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdi. Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı madendeki göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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