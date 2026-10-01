  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Soma'da madende göçük: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor
Takip Et

Soma'da madende göçük: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Soma'da madende göçük: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor
Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

İlk tespitlere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2’si ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer 5 işçiye ulaşılması için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Mersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer dahil 59 gözaltıMersin’de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu: Vahap Seçer dahil 59 gözaltıGündem
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Sucukta at ve eşek eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Sucukta at ve eşek eti, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!Ekonomi
Akaryakıta üçlü zam geldi, tablo değişti: İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta üçlü zam geldi, tablo değişti: İşte 1 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi