Soma'da madende göçük: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Diğer 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.
İlk tespitlere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2’si ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.
Göçük altında olduğu değerlendirilen diğer 5 işçiye ulaşılması için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.