  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Soma'daki maden faciası soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı
Takip Et

Soma'daki maden faciası soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesindeki 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin 9 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Soma'daki maden faciası soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı
Takip Et

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.