Somali Cumhurbaşkanı Mahmud Türkiye'ye geliyor

Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, yapılacak görüşmelerde ayrıca Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.

