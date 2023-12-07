Somali liderinin oğlu ölümlü trafik kazasına karıştı: İmamoğlu'ndan 'peşini bırakmayacağız' tepkisi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, İstanbul’da ölümlü trafik kazasına karıştı. Fatih’te yaşanan kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi. Motosiklete çarpan aracın sürücüsü Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından serbest bırakıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim” dedi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Somali Cumhurbaşkanının oğlu, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep oluyor ve serbest bırakılıyor. Göçer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki süreci, on binlerce motokurye emekçi adına sonuna kadar takip edeceğim!”

Adalet Bakanı Tunç: “Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilişkin, “Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir” ifadelerini kullandı.