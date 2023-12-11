Somali'nin ardından Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul'da bir kadına çarptı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazaya tepkiler sürüyor. Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlunun da İstanbul'da trafik kazası yaptığı ortaya çıktı. Kaza, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmed Musa’aed Husseın Haidrah (77) hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye’ye geldi. Eski Bakan ve sürücüsü oğlu cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer’e (69) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Pakize Özer, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadının, yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eski bakanın oğlu gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına aldı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakanı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtti. Eski Bakanın emniyetteki işlemlerin ardından konsolosluk çalışanı ile polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.

Yurtdışı çıkış yasağı

Diğer yandan emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından “yurtdışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol” talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.